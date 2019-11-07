عبد المجيد عبد الله لـ أصالة: حبيبتي الاغنية اللي تعجبك تغنيها بدون الرجوع لصاحبها.. وهي تردّ

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 11:50 مساءً - بعدما إستأذنت الفنانة السورية ​أصالة​ الجمهور خلال إحيائها لحفلها ضمن ليلة سهم في السعودية، لغنائها أغنية للفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، وإنتشار مقطع فيديو لها من الحفل، أعاد عبدالله نشر الفيديو عبر صفحته الخاصة وعلّق :”اصاله حبيبتي انتي ماتستأذني الاغنيه اللي تعجبك تغنيها بدون الرجوع لصاحبها الصوت العظيم هذا يشرف اي عمل مع حبي وتقديري واحد من جمهورك”.

وردت أصالة على تعليق عبدالله قائلةً :”ماأجمل اليوم الّذي أسمع فيه وأقرأ بذات الوقت تقريباً ، أسمعك وأراك تشرّفني برأيك، وأقرأُ كلماتك الرّائعه في حقّي هنا على تويتر ، شكراً إلى يوم القيامة ، وأرجو من الله أنّ يجمعنا قريباً لتكتمل سعادتي ، الله يحفظك لنا ياصوت قلوبنا”.