الفنانة شهيرة: شهدت ميلاد هيثم أحمد زكي.. والعزاء السبت بحضور شقيقه

أكدت الفنانة المصرية المعتزلة شهيرة، أن عزاء الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، سيقام بحضور أخيه غير الشقيق الموجود في لندن حاليا، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية.

وكان رامي عز الدين بركات، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي من والدته الفنانة هالة فؤاد، ويقيم في العاصمة البريطانية هو ووالده، لم يتمكن من اللحاق بجنازة أخيه التي شيعت الخميس.

"العين الإخبارية "التقت الفنانة شهيرة للحديث عن صدمة رحيل هيثم أحمد زكي ومعرفة موعد العزاء وأسباب غياب شقيقه الوحيد عن حضور الجنازة.

علاقة ود قوية كانت تربط الفنانة الكبيرة شهيرة بأسرة الفنان الراحل أحمد زكي، بدأت منذ سنوات الدراسة بمعهد الفنون المسرحية وامتدت لسنوات طويلة، عاشت شهيرة مع الفنان أحمد زكي الراحل لحظات صعبة وأخرى حلوة ومليئة بالنجاح وكانت بالنسبة له الأخت والصديقة المخلصة التى يلجا إليها في كل شىء . واليوم تودع ابن صديقها الوحيد بالبكاء والصدمة.

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وعن علاقة هيثم بشقيقه رامي، قالت شهيرة: "عقب طلاق هالة فؤاد من أحمد زكي بعامين تزوجت من خبير سياحي وأنجبت ولد وحيد هو (رامي) وبعد وفاتها رافق رامي والده فى سفرياته المتعددة واستقر في لندن، لكنه كان حريصا على التواصل مع هيثم والسؤال عنه، وحاول رامي تأجيل الدفن حتى يشارك فى الجنازة لكنه لم ينجح فقرر الحضور السبت لتلقي العزاء في شقيقه على الرغم من صعوبة تحدثه العربية".

وتضيف شهيرة عن علاقتها بأسرة الراحل أحمد زكي: "أحمد كان بالنسبة لي أخا وصديقا، وكان يخاف الموت، وأذكر أنني أقنعته بشراء مقبرة بصعوبة بالغة، أنا الذي اتصلت بالجمعية التي تبيع المقابر للإعلاميين والفنانين واشتريتها له المقبرة قبل رحيله بـ6 سنوات وبمبلغ قدره 12 ألف جنيه مصري، وهو أرسل لي المال في اليوم التالي، كما أقنعته بالحج، وكنت السبب الرئيسي في زواجه من هالة فؤاد التي كانت تتمتع بأخلاق رائعة".

تتذكر شهيرة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي ببالغ الأسى، وتقول بين دموعها: "هيثم مولود على يدي، وفي منزلة أبنائي، كان يمتلك أخلاقا وتواضعا نادرين، ولكن كان دائم الحزن لأنه فقد الأب والأم في مرحلة مبكرة من حياته، ووجد نفسه في مواجهة صعبة مع الحياة".