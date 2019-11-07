عبد الرزاق حمدالله يسبّب غضبًا عارمًا بسبب تصرّفه مع موظّفة سعوديّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار اللاعب الدوليّ المغربيّ عبدالرزاق حمدالله، نجم فريق النصر، جدلاً واسعًا بين المغرّدين السّعوديّين بسبب تصرّفه مع موظّفة في مطار الملك خالد الدوليّ بالرّياض.

وذكرتْ وسائل إعلام محليّة أنّ اللاعب شتم الموظّفة بألفاظ نابية، فأصدرت بحقّه السّلطات في المملكة قرارًا بمنعه من السّفر.

وأضافت أنّ عبدالرزاق حمدالله دخل في نقاش حادّ مع الموظّفة التي تحمل رتبة "رقيب"، وذلك بعد أنْ قامت الأخيرة بإجبار زوجة اللاعب على المرور عبر الجهاز الإشعاعيّ وهي حامل.

وأوضحت أنّ الموظّفة السّعوديّة حرّرت ضدّ اللاعب بلاغًا، وحولت القضيّة إلى النيابة السّعوديّة، وقالت في بلاغها، إنّ اللاعب المغربيّ وجّه بحقّها ألفاظًا نابية، كما حاول اقتحام المنطقة المخصّصة لتفتيش السيّدات.

في المقابل؛ نفى اللاعب في التحقيقات الرّسميّة، ذلك الأمر تمامًا، وقال إنّه لم يعتدْ عليها بالضّرب أو بأيّ ألفاظ.

وذكرت صحيفة "الرياضية" المحليّة عن مصادر في نادي النصر، أنّ هناك محاولات حاليًا من إدارة النادي السّعوديّ لحلّ تلك الأزمة في قسم شرطة مطار الملك خالد.

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وبينت المصادر أنّه يتمّ حاليًا مراجعة كاميرات المنطقة ذاتها، ورفع تقرير متكامل بعد أخذ اقوال الطرفين، لافتة إلى أنّ شخصيات في إدارة النصر تُجري اتصالات مكثّفة مع أسرة الموظّفة الأمنيّة، رغبة في إقناعها بالتنازل عن القضية.

من جهتها أفادت قناة الإخبارية السّعوديّة أنّ النيابة قرّرت الإفراج عن حمد الله بكفالة، مشيرة إلى أنّه ممنوع من السّفر لحين استكمال التحقيقات.

وتصدّر هاشتاق حمل عنوان "حمد الله يتهجّم على رجال الأمن" قائمة الأكثر تداولاً في السّعوديّة، بعدما نُشر عليه آلاف التغريدات في ساعات قليلة، كما انتشر هاشتاغ "حمد الله يسيء لبنت الوطن" والذي شنّ عليه عدد من المغرّدين هجومًا قاسيًا على اللاعب المغربيّ.

ورغم الهجوم الذي تعرّض له اللاعب عبر "تويتر" إلا أنّه لاقى تعاطفًا أيضًا من البعض في ظلّ الشعبيّة التي يحظى بها في المملكة وتحديدًا بين جماهير ناديه النصر الذين طالبوا بحل القضية سلميًا، مشيرين إلى أنّ اللاعب فرض احترامه خلال تواجده في المملكة، وتركيزه منصب فقط في كرة القدم.

يُذكر أنّ اللاعب عبدالرزاق حمدالله يقدّم مستويات جيدّة مع ناديه النصر، حيث سجّل 7 أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتلّ المركز الثاني في قائمة هدّافي البطولة، بينما يتقاسم ناديه الصّدارة مع الهلال برصيد 20 نقطة لكلّ منهما بعد مرور 9 جولات من المسابقة الكرويّة.