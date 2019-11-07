24 فيلمًا تشارك في مهرجان الجزائر الدولي للسينما في دورته العاشرة

أعلنت زهيرة ياحي، رئيس مهرجان الجزائر الدولي للسينما لدورته العاشرة على التوالي، عن التفاصيل الخاصة بفعاليات المهرجان الذي سيقام خلال الفترة من 7-16 نوفمبر المقبل، وكشفت عن قوائم الأفلام المتنافسة في المسابقات والبرامج المختلفة، والورش التي من المقرر إقامتها بمشاركة أبرز صناع السينما العالميين.

ويقوم المهرجان بعرض خلال الدورة العاشرة، 24 فيلما ما بين روائي طويل وقصير وفيلم وثائقي، منها أعمال يتفرد بعرضها العالمي مثل الفيلم الروائي الطويل "مناظر خريف" للمخرج مرزاق علواش والعرض الأول في الجزائر للفيلم الوثائقي "143 طريق الصحراء" للمخرج حسان فرحاني.

المهرجان يظهر في كل مرة البعد الأفريقي للجزائر من خلال عرض أعمال من مختلف الدول الأفريقية حيث سيعرض الفيلم الروائي الطويل "رحمة الأدغال" من رواندا والفيلم الروائي الطويل "ديسيرانس" من بوركينافاسو والفيلم الوثائقي "على خطى ماماني عبدوالاي" من النيجر حيث تتناول هذه الأفلام مقاومة الأفريقي للظروف التي تعيشها في قارته، ولم ينسَ المهرجان البعد العربي من خلال عرض الفيلم المصري "كارما" بطولة عمرو سعد أين والفيلم التونسي "فتوى" للمخرج محمود بن محمود.

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وأكدت السيدة زهيرة ياحي أن المهرجان قام بتثبيت مسابقة الأفلام القصيرة التي تم استحداثها السنة الماضية، كما ستكون هناك موائد مستدير "سينمائيات ونساء من السينما" و"فن الاستلهام دون الخيانة من الفكرة إلى الحكاية ومن الحكاية إلى السيناريو"، أما الورشات التدريبية فسيكون الجمهور الجزائري على موعد مع ورشة التركيب ككتابة ثالثة للفيلم.

وذكرت أن المهرجان لا يحمل شعارات في دوراته لكنه في كل مرة يتبنى فكرة، وهذه الدورة تربط الثقافة والتربية والمرأة بين الأفلام المشاركة.

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