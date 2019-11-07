رسالة هشام ماجد لابنته كارما في "الفاميليا" مع أحمد أمين

ظهرت "كارما" ابنة الفنان هشام ماجد، للمرة الأولى، خلال الحلقة الثانية من برنامج "الفاميليا" للفنان أحمد أمين، والذي يُذاع كل خميس عبر القناة التي تحمل نفس الاسم على "اليوتيوب".

شارك "ماجد" في الحلقة الثانية التي حملت اسم "الكواليتي تايم"، والتي ناقش فيها أمين أهمية اختيار الوقت المناسب والمخصص فقط للأبناء، مثل ساعة ما قبل النوم أو بعد وقبل الذهاب للمدرسة، للحديث مع الأبناء ومعرفة المزيد عنهم وعن شخصياتهم.



توجهت "كارما" برسالة لوالدها خلال الحلقة قالت فيها: "أوعدك أن هكون بنت كويسة وشاطرة طول عمري".

من جانبه قال هشام ماجد لها: "حبيبتي يا كارما يا بنت أبوك، أول مرة نسافر لوحدنا أنا وأنتي من غير أي حد، ودي حاجة مخلياني مبسوط أوي أوي" مضيفًا: "بس أنا ممكن اعتذرلك عن أي وقت عدى وما كنتش معاك فيه أو كنت قاعد معاك ومش فاضي لك"، وتابع: "يا رب يخلص الجواب ده من غير ما اعيط".

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يذكر أن "الفاميليا" هو تجربة أشبه بتليفزيون الواقع، يعود بها أحمد أمين إلى عالم الديجيتال بعد انقطاع دام نحو٤ أعوام، وهو فكرة المنتج رامي السكري، وإخراج علاء إسماعيل، وإنتاج rhyme media، وتدور كل حلقة منه في معسكر مغلق بين الآباء والأبناء، كمحاولة للتقريب منهم، واستعادة قوة العلاقات الأسرية، من خلال بعض الأنشطة والفعاليات، مع تعليق أحمد أمين عليها.

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