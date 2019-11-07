هاني شاكر يُشارك في مهرجان الموسيقى العربية ويوجه رسالة لجمهور "الأوبرا"

أعرب النجم هاني شاكر عن سعادته لمشاركته جمهور الأوبرا حفل الليلة الخامسة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، على المسرح الكبير، وقال هاني شاكر للجمهور: «بحبكم اووى اووي وحشتوني»، وبادله الجمهور وصلات الإعجاب والتهاني، كما هنأته إحدى معجباته بزفاف ابنه وذلك قبل غنائه أول أغنية بالحفل.

وافتتح هاني شاكر الحفل بأغنية «سألوني مصر بالنسبالك ايه»، وسط حالة تصفيق كبير من قبل الجمهور، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

وكان قد أحيا أولى فقرات الحفل عازف القانون العراقي فرات قدوري، وقدم قدوري عدد من مقطوعاته الموسيقية بعنوان «هلال العيد» وجاء أسماء المقطوعات كالتالي: «غزل عشتار، وديما - الغيمة الوردية، وقلبي ياحلو - چاز بغدادي، وفلفل وبهار».

وغنت سوما في الفقرة الثانية عدد من أغانيها وهي «ده حبيبي، والله يا سيدي، وآه يا اسمراني اللون، وأعز أصحاب، وسألوني الناس، آخر أيام الصيفية، ولو كنا بنحبها، التوبة».

وافتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.

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ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامي امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

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