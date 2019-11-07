تشييع الفنان الشاب هيثم أحمد زكي









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: رفضت مشرحة زينهم في مصر تسليم جثمان هيثم أحمد زكي نجل الفنان الراحل أحمد زكي لعدم وجود أقارب له وهم الذين يحق لهم تسلم الجثمان.

وتدخلت نقابة المهن الموسيقية وأنهت الأزمة، وقامت بتسلم الجثمان لتشييعه من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن المشرحة رفضت تسليم الجثمان لعدم وجود أقارب يتسلمونه، حيث منح المحامي العام تصريح استلام الجثمان لصالح نقيب الممثلين كي يتولى إجراءات استلام ودفن الجثمان.

Advertisements

من جانبها أمرت نيابة الشيخ زايد بالتصريح بدفن جثمان هيثم زكي، بعد انتهاء تشريحه.

وفي ظل الإعلان عن وفاة الراحل بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، إلا أن تصريح دفن الجثمان حررت فيه أسباب الوفاة بكونها ما زالت قيد البحث، ورغم ذلك أكد النقيب أن الوفاة طبيعية مطالبا بعدم ترويج الشائعات.

هذا وتبين أنه لا يوجد أقارب للفنان الراحل خاصة بعد وفاة والدته الفنانة هالة فؤاد متأثرة بإصابتها بمرض السرطان عام 1993 ووفاة والده الفنان الراحل أحمد زكي عام 2005 سوى أخ من والدته يدعى رامي بركات ويعتبر هو الوريث الشرعي الوحيد له.