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شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من مراسم دفن جثمان هيثم احمد زكي بجوار والده الراحل والان مع تفاصيل الخبر
وشيعت جنازة الراحل هيثم احمد زكي، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بمشاركة عدد من نجوم الفن، منهم: محمد امام، محمد هنيدى، الهام شاهين، أمير شاهين، هشام ماجد، باسم سمرة، عمر السعيد، لقاء الخميسى، زوجها عبد المنصف، دلال عبد العزيز، نهال عنبر، ماجدة زكى، زينة، بوسى شلبى، فيفى عبده، محمد شاهين، منى عبد الغنى، محمد فراج، طارق عبد العزيز، ايتن عامر، بسمة، والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات، والإعلامي الرياضى أحمد شوبير، وأشرف زكى.
كان النجم الشاب هيثم احمد زكي قد توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عاما، بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.
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