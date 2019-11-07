شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من مراسم دفن جثمان هيثم احمد زكي بجوار والده الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منذ قليل، مراسم دفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، بمقابر الأسرة على طريق الواحات بأكتوبر، ليكون بجوار جثمان والده أحمد زكى والفنان ممدوح وافى الذى دفن هو الآخر فى هذه المقبرة بناء على وصيته بدفنه بجوار صديق عمره أحمد زكي.

وحرص عدد من نجوم الفن على استقبال الجثمان فى المقابر وعلى رأسهم النجم أحمد السقا وأحمد السعدنى ومحمد لطفى والمخرج كريم العدل، كما وجدت خطيبة الراحل إنجى سلامة والتي انهارت فى البكاء ولم تتمالك نفسها، فيما رافق الجثمان من مسجد مصطفى محمود عدد كبير من الفنانين الذين حضروا تشييع الجنازة.

وشيعت جنازة الراحل هيثم احمد زكي، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بمشاركة عدد من نجوم الفن، منهم: محمد امام، محمد هنيدى، الهام شاهين، أمير شاهين، هشام ماجد، باسم سمرة، عمر السعيد، لقاء الخميسى، زوجها عبد المنصف، دلال عبد العزيز، نهال عنبر، ماجدة زكى، زينة، بوسى شلبى، فيفى عبده، محمد شاهين، منى عبد الغنى، محمد فراج، طارق عبد العزيز، ايتن عامر، بسمة، والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات، والإعلامي الرياضى أحمد شوبير، وأشرف زكى.

كان النجم الشاب هيثم احمد زكي قد توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عاما، بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.