هشام ماجد يعتذر لابنته كارما في "الفاميليا" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ظهرت "كارما" ابنة الفنان هشام ماجد، للمرة الأولى، خلال الحلقة الثانية من برنامج "الفاميليا" للفنان أحمد أمين، والذي يُذاع كل خميس عبر القناة التي تحمل نفس الاسم على "اليوتيوب".

وشارك "ماجد" في الحلقة الثانية التي حملت اسم "الكواليتي تايم" والتي ناقش فيها أمين، أهمية اختيار الوقت المناسب والمخصص فقط للأبناء، مثل ساعة ما قبل النوم أو بعد وقبل الذهاب للمدرسة، للحديث مع الأبناء ومعرفة المزيد عنهم وعن شخصياتهم.

توجهت "كارما" برسالة لوالدها خلال الحلقة قالت فيها: "أوعدك إني هكون بنت كويسة وشاطرة طول عمري".

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من جانبه قال هشام ماجد لها: "حبيبتي يا كارما يا بنت أبوكي، أول مرة نسافر لوحدنا أنا وأنتي من غير أي حد، ودي حاجة مخلياني مبسوط أوي أوي" مضيفًا: "بس أنا ممكن اعتذرلك عن أي وقت عدى ومكنتش معاكي فيه أو كنت قاعد معاكي ومش فاضيلك"، وتابع: "يا رب يخلص الجواب ده من غير ما أعيط".

الجدير بالذكر أن "الفاميليا" هو تجربة أشبه بتلفزيون الواقع، يعود بها أحمد أمين إلى عالم الديجيتال بعد انقطاع دام حوالي ٤ أعوام، وهو فكرة المنتج رامي السكري، وإخراج علاء إسماعيل، وإنتاج rhyme media، وتدور كل حلقة منه في معسكر مغلق بين الآباء والأبناء، كمحاولة للتقريب منهم، واستعادة قوة العلاقات الأسرية، من خلال بعض الأنشطة والفعاليات، مع تعليق أحمد أمين عليها.