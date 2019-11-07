تركي آل الشيخ يُعزي أكرم حسني.. هذا ما قاله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" تدوينة يعزي بها أكرم حسني، في وفاة والده الكابتن حسني عبد الرحيم.

وكتب آل الشيخ: "خالص التعازي للفنان أكرم حسني بوفاة والده رحمة الله".

وأعلن الفنان أكرم حسني، عن وفاة والده حسني عبدالرحيم، منذ قليل عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب".

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ويقام العزاء غدا الجمعة في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، عقب صلاة المغرب.

يُذكر أن حسني عبدالرحيم، كان لاعبًا في نادي الزمالك في فترة الستينيات.