تركي آل الشيخ يُعزي أكرم حسني.. هذا ما قاله

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" تدوينة يعزي بها أكرم حسني، في وفاة والده الكابتن حسني عبد الرحيم.
وكتب آل الشيخ: "خالص التعازي للفنان أكرم حسني بوفاة والده رحمة الله".
وأعلن الفنان أكرم حسني، عن وفاة والده حسني عبدالرحيم، منذ قليل عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب".
ويقام العزاء غدا الجمعة في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، عقب صلاة المغرب.
يُذكر أن حسني عبدالرحيم، كان لاعبًا في نادي الزمالك في فترة الستينيات.
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