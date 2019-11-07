تامر مرسي يتعاقد مع "السقا" لتقديم عدة مشاريع فنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي

تعاقد رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم، مع النجم أحمد السقا لينضم إلى شركة سينرجى، ليقدم عدة مشاريع فنية من إنتاج الشركة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

كانت شركة سينرجى قد تعاقدت مع عدة نجوم لتقدم أعمالاً تليفزيوينة خلال السباق الرمضانى المقبل منهم أحمد عز ومحمد رمضان وياسر جلال ومصطفى شعبان وأحمد فهمى وأكرم حسنى وياسمين عبد العزيز وغيرهم، فضلاً عن تعاقدات سينمائية أخرى ستقدمها شركة سينرجى فيلمز خلال الفترة المقبلة.