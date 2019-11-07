مدير أعمال هيثم زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة بينهما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف محمد وطني مدير أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عن آخر مكالمة له مع الفنان الراحل.

وقال وطني في تصريحات لبرنامج عرب وود الذي يُعرض عبر قناة روتانا: "كان مكلمني الضهر، وقاللي يا عم (وطني) أنا عايز أقولك على خبر حلو أنا الصبح في الجيم وبروح أتغدى وأنام وبقوم بالليل ألعب بوكس، أنا عاوز أعمل فيلم عن البوكس، قولتله أنت ناوي تضرب أكتوبر كلها ولا إيه؟.. ولقيته بيضحك !".

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وتوفى الفنان هيثم أحمد زكي فجر اليوم الخميس السابع من نوفمبر في منزله بمنطقة الشيخ زايد.

وشيعت جنازة هيثم أحمد زكي من مسجد مصطفى محمود وحرص على حضورها عدد كبير من نجوم الفن، ومن المقرر أن يقام عزاء هيثم أحمد زكي مساء السبت التاسع من نوفمبر الجاري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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