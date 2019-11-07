صور نادرة لهيثم أحمد زكي مع والدته في عيد ميلاده الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

اختصت الإعلامية برين شوقي شامخ، موقع الخليج 365، بصور نادرة للفنان هيثم أحمد زكي في عيد ميلاده الرابع.

ويظهر في الصورة الفنان هيثم أحمد زكي طفلا مع والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، والفنان الراحل شوقي شامخ مع زوجته، كما تظهر في بعض الصور الفنانة دلال عبدالعزيز.

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وتوفى الفنان هيثم أحمد زكي فجر اليوم الخميس السابع من نوفمبر في منزله بمنطقة الشيخ زايد.

وشيعت جنازة هيثم أحمد زكي من مسجد مصطفى محمود وحرص على حضورها عدد كبير من نجوم الفن، ومن المقرر أن يقام عزاء هيثم أحمد زكي مساء السبت التاسع من نوفمبر الجاري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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