فيديو نادر.. أحمد زكي يهدي صورة "هيثم" قُبلة: "خد سماري وشعري الأكرت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

صورة ذات حجم كبير، وضعها في مكان تقع عيناه عليه قبل خروجه وفور دخوله إلى البيت، الذي اختار أن يعيش فيه عقب انفصاله عن زوجته الفنان هالة فؤاد، الصورة لطفله "هيثم" الذي كان تجاوز عامه الأول وقت تصوير الإعلامي مفيد فوزي للقاء قديم مع "النمر الأسود" أحمد زكي.

بحنان الأب الذي لا يرى طفله يوميًا، نظر أحمد زكي إلى الصورة، وطبع قُبلة عليها، قائلًا "كان من المفترض أن تكون معي اليوم يا هيثم أثناء التسجيل لكن حرارتك ارتفعت".

وكشف زكي عن أوجه الشبه بينه وبين نجله: "اخد مني السمار والشعر الأكرت، ومنطقة العينين للجبين، عندي صورة وأنا صغير كنت قريب منه"، متابعًا "بشوف فيه عمري، دلوقتي حاسس انه لابساني روح أبويا وهيثم هو أنا"، لافتًا إلى أنه لم يعرف اللعب وهو طفل، ولا يتذكر حتى عمر 15 عامًا أنه بكى، مشددًا أنه يحرص على إقامة عيد ميلاد "هيثم" لأنه لم يعش هذه اللحظات ولم يحتفل بعيد ميلاده في طفولته.

وعن انفصاله عن والدة هيثم الفنانة هالة فؤاد، قال إن قصتهما مثل الكثير من قصص الارتباط قد يُسأل أطرافها عن سبب الطلاق فلا يجدون شيئًا كبيرًا يقولونه: "اختلاف وجهات نظر".

وتابع "مش سعيد بانفصالي وانفصال ابني عني، لكن مقدرش أرجع وأنا تعبان وهي تعبانة، وفيه حاجات بين الزوج والزوجة خاصة جدا لا يعرفها أحد".

Advertisements

كان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي وحيدا داخل منزله، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 بمشاهد قليلة من فيلم "حليم" بعد رحيل والده -بطل العمل- الفنان الكبير أحمد زكي، وكان مسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، أخر أعماله، التي بلغت 15 بين أفلام ومسلسلات.

وتعد أدواره في فيلم "كف القمر" ومسلسلي "دوران شبرا" و"السبع وصايا"، هي الأبرز في مسيرته.

متابعة تغطية الخليج 365 لوفاة هيثم أحمد زكي.. اضغط هنا