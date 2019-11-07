محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
انهارت الفنانة دلال عبد العزيز باكية أثناء تشييع جثمان، الفنان الشاب هيثم أحمد زكي.
وقالت الفنانة دلال عبدالعزيز لبرنامج "عرب وود"، إن هيثم أحمد زكي ابنها، ورددتها وهي تبكي "دا ابني حبيبي يا ابني، عاش يتيما ومات وحيد، مش هقدر أقول غير كده".
وتوفى الفنان هيثم أحمد زكي فجر اليوم الخميس السابع من نوفمبر في منزله بمنطقة الشيخ زايد.
وشيعت جنازة هيثم أحمد زكي من مسجد مصطفى محمود وحرص على حضورها عدد كبير من نجوم الفن، ومن المقرر أن يقام عزاء هيثم أحمد زكي مساء السبت التاسع من نوفمبر الجاري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
متابعة تغطية الخليج 365 لوفاة هيثم أحمد زكي.. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار دلال عبدالعزيز في جنازة هيثم أحمد زكي.. هذا ما قالته (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.