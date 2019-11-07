انهيار دلال عبدالعزيز في جنازة هيثم أحمد زكي.. هذا ما قالته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انهارت الفنانة دلال عبد العزيز باكية أثناء تشييع جثمان، الفنان الشاب هيثم أحمد زكي.

وقالت الفنانة دلال عبدالعزيز لبرنامج "عرب وود"، إن هيثم أحمد زكي ابنها، ورددتها وهي تبكي "دا ابني حبيبي يا ابني، عاش يتيما ومات وحيد، مش هقدر أقول غير كده".

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وتوفى الفنان هيثم أحمد زكي فجر اليوم الخميس السابع من نوفمبر في منزله بمنطقة الشيخ زايد.

وشيعت جنازة هيثم أحمد زكي من مسجد مصطفى محمود وحرص على حضورها عدد كبير من نجوم الفن، ومن المقرر أن يقام عزاء هيثم أحمد زكي مساء السبت التاسع من نوفمبر الجاري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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