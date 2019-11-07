فيديو نادر يجمع هيثم أحمد زكي بهالة فؤاد وجده وخاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادر ظهر فيه الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وهو طفل عمره لا يتجاوز 4 سنوات، إلى جوار والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وخاله المخرج الراحل هشام فؤاد وجده المخرج الكبير أحمد فؤاد.

الفيديو كان لقاء أجرته الإعلامية سلمى الشماع مع الأسرة الفنية في منزلهم، وقالت فيه عن هيثم "النجم الصاعد الوجه الجديد اللي بيبتدي في شارع النجاح وهيقدم أعمال كبيرة هيثم أحمد زكي"، وبدا فيه خجولًا لا يريد الرد على أسئلة مقدمة البرنامج.

وعن اتجاه هيثم للفن، قال المخرج أحمد فؤاد "الحفيد لسه بدري عليه منعرفش هيشتغل ولا لأ دي حاجة بتاعته هو".

أما هالة فقالت "الفن لا يورث لما بيكون الجو المحيط بالإنسان اللي عنده الموهبة منذ صغره مشجع بيبقى شيء عظيم، بس مش بالضرورة يتورث الإحساس بالفن ده شيء بيخلق في الإنسان".

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كان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي وحيدا داخل منزله، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 بمشاهد قليلة من فيلم "حليم" بعد رحيل والده -بطل العمل- الفنان الكبير أحمد زكي، وكان مسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، أخر أعماله، التي بلغت 15 بين أفلام ومسلسلات.

وتعد أدواره في فيلم "كف القمر" ومسلسلي "دوران شبرا" و"السبع وصايا"، هي الأبرز في مسيرته.