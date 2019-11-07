فنانة مصرية تكشف مفاجأة بشأن الممثل الراحل هيثم زكي.. وهذا ما كان يخشى منه

نعت الفنانة المصرية، ناهد السباعي، بكلمات حزينة، هيثم أحمد زكي، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وكشفت السباعي عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام” ما اعتبره متابعيها وجمهور الفنان الراحل “مفاجأة”، إذ قالت إنه كان يخشى الموت وحيدا، وهو ما حدث اليوم، عندما عثر الأمن على جثته بالشقة التي يقيم بها بمفرده.

وقالت الفنانة المصرية: “إن لله وإن إليه راجعون مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت وجع قلبي”.

وتابعت: “طول عمرك من وإحنا صغيريين علطول بتقولي يا نودي أنا خايف أموت لوحدي في البيت ومحدش يحس بينا وحاسس إني هموت صغير وأنا دايماً أرد أقولك أنت بتقول كده عشان رخم ونكدي لو كنت صدقتك كنت فضلت علطول قاعدة معاك يا صاحبي وأخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة ما اتولدنا…لو كنت أعرف إن دي آخر مرة أكيد كانت هتفرق في الفراق”.

يشار إلى أن الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل منزله في مدينة الشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.