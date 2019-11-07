بعد رحيل هيثم أحمد زكي..أبرز محطاته الفنية وآخر ماتمناه

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان هيثم أحمد زكي، عن عمر يناهز الـ35 عامًا، وأقيمت الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود المهندسين، حيث أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية .

وتصدر الفنان هيثم أحمد زكي، مؤشرات قائمة المواد الأكثر بحثًا بـ"جوجل" في مصر والوطن العربي، حيث أنه يمتاز بمكانة عالية من عشق جمهوره من الأب حتي الأبن.

تداول بعض من رواد مواقع التواصل الإجتماعي أحاديث مسبقة للراحل هيثم أحمد زكي، سواء خلال أدوره أو حياته العامة، بأنه يعيش وحيدًا، حيث أنه فقد حنان الوالدين بوفاة النمر الأسود والده أحمد زكي من صغره، والأم بعد مشوارها مع المرض.

أما بالنسبة لأدوار الراحل هيثم أحمد زكي، ودخوله في عالم الفن،

فقد اكتشفه والده الإمبراطور أحمد زكي، عندما علم بحبه للتمثيل وموهبته فشجعه على الخوض في هذا المجال؛ ما دفعه إلى الدراسة في

ويعُد أهم أعماله في عالم السينما و التلفزيون: "حليم"، "البلياتشو"، "كف القمر"، "نقطة دم"، "سكر مر"، "الكنز"، "الجماعة"، "دوران شبرا"، "الصفعة"، "إمبراطورية مين"، "السبع وصايا"، "استاذ و رئيس قسم"، "كلبش 2" .

أما بالنسبة لحياته الشخصية، فالنجم هيثم أحمد زكي، كان خطيب السيدة إنجي سلامة، و هي إحدى مشاهير السوشيال ميديا، ومتخصصة في المعالجة بالطاقة.

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وحصل الفنان هيثم أحمد زكي علي عدد من الجوائز، عن دوره في مسلسل "دوران شبرا".

وكانت آخر أعماله مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرون.

"عايز أعمل فيلم بوكس"..كانت هذه أخر كلمات الراحل الفنان هيثم أحمد زكي، لمدير أعماله، محمد وطني، ظهر يوم وفاته.

وأضاف، "وطني"، في تصريحاته، أثناء جنازة الراحل هيثم أحمد زكي، أنه جمعتهما مكالمة يوم وفاته وأبلغه انه انتظم في تمارين الجيم وأنه يريد المشاركة في فيلم حول رياضة الملاكمة على غرار والده الراحل" .

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية .