صورة.. هند صبري تنعى والد أكرم حسني

نعت الفنانة التونسية هند صبري والد الفنان أكرم حسني، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر. وغرّدت "صبري" قائلة "‏‏‏‏‏‎‎البقاء لله يا أكرم .. ربنا يتغمده برحمته الواسعة و يصبركم على الفراق". Advertisements يذكر أن آخر أعمال الفنانة هند صبري فيلم "الفيل الأزرق2" مع النجم كريم عبدالعزيز. وغيب الموت والد الفنان أكرم حُسني مساء اليوم الخميس.

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