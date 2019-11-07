«حمو بيكا»: أفراح «آه» وحفلات «لا» لحين الصلح مع أمير الغناء

اعتذر مغنى المهرجانات السكندرى حمو بيكا عن عدد من الحفلات التى عرضت عليه والمؤجلة قبل صدور قرار ضبط وإحضاره بنيابة الدخيلة فى الوقت الذى رحب فيه بالغناء فى عدد من الأفراح الشعبية لحين إشعار آخر أو لحين الصلح مع الفنان هانى شاكر أمير الغناء العربى.

وكان بيكا قد تم صرفه من سراى نيابة الدخيلة أمس

الاول بقرار من المستشار خالد أنور رئيس النيابة عقب التحقيق معه فى واقعة اقتحام نقابة الموسيقيين بالقاهرة وسب وقذف الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين وأمير الغناء العربى لعدم حصوله على تصريح للغناء وذلك فى البلاغ الذى تقدم به ياسر قنطوش محامى نقابة المهن الموسيقية رقم١٣٣٥٠ لسنة ٢٠١٩ بنيابة الدخيلة واتهم فيه بيكا بتحريضه على العنف وإثارة الشغب وسب وقذف نقيب الموسيقيين.

وعلمت «الوفد» أن مغنى المهرجانات يمر بحالة نفسية سيئة، حيث إنه عاد للمربع صفر بالاقتصار على الغناء فى الأفراح فقط ولكنه أجرى اتصالات مكوكية خلال الساعات الماضية بعدد من متعهدى الحفلات فى بعض الدول العربية سواء الامارات أو السعودية لإحياء عدد من الحفلات خارج أرض الوطن ولكنه لم يتلق أى عروض حاسمة حتى الآن.