شاهد.. محمد هيندي ينعي والد أكرم حسني

نعى الفنان محمد هنيدي في وفاة والد الفنان أكرم حسني، وذلك عبر حسابه بموقع "تويتر". وغرّد "هنيدي" عبر حسابه بموقع تويتر قائلًا "‏‏البقاء لله في وفاة والد صديقنا أكرم حسني، ربنا يصبرك يا حبيبي". Advertisements يذكر أن أخر أعمال محمد هنيدي السينمائية فيلم بعنوان "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد " وعُرض خلال عيد الفطر لعام 2017.

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