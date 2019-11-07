شاهد .. خالد النبوي ينعى هيثم أحمد زكي بكلمات مؤثرة

نعى الفنان خالد النبوى، الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز ٣٥ عامًا.
وكتب "النبوى" عبر حسابه على "إنستجرام" قائلًا:"الله أكبر ولاحول ولاقوة إلابالله الله يرحمك يا حبيبي ياطيب يا ابن الطيبين اقرؤوا الفاتحة لهيثم أحمد زكي".
وبدأ هيثم أحمد زكى، مشواره الفنى عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيلوالده بطل الفيلم أحمد زكى، وقدم الفنان هيثم أحمد زكى، فى العام التالى فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية، وكان آخر أعماله هو مسلسل "علامة استفهام" فى رمضان 2019.
وغيّب الموت الفنان هيثم أحمد زكي اليوم الخميس، على إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.
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