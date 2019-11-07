شاهد.. محمد حماقي ينعى والد أكرم حسني

نعى الفنان محمد حماقي في وفاة والد الفنان أكرم حسني، عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الإنستجرام. وغرّد"حماقي" قائلًا:"خالص العزاء لصديقي الفنان أكرم حسني في وفاة والده ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبركم على فراقه". Advertisements يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي البوم غنائي يحمل اسم "كل يوم من دا"، من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

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