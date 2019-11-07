تراند اليوم : ربنا يجمعك بأهلك في الجنة .. هند صبري تنعي هيثم أحمد زكي

نعت الفنانة هند صبرى الفنان الراحل هيثم أحمد زكي الذي رحل عن دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 35 عاما.

وغردت “هند صبرى” من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: “البقاء و الدوام لله .. هيثم الخجول الطيب الوحيد .. الله يرحمك و يحسن إليك و يجمعك بأهلك في الجنة .. #هيثم_احمد_زكى”.

يذكر أنه في الساعات الأولي من صباح اليوم “الخميس” توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما؛ وعلى الفور تم تأكيد الخبر من قبل نقابة المهن التمثيلية وحدد موعد الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود المهندسين.