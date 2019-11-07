تراند اليوم : وفاة هيثم أحمد زكي عبرة وعظة لريهام سعيد ..روحي توبي لربنا بقي

نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” ، صورة لها .

وعلقت الإعلامية ريهام سعيد على الصورة قائلًة: “الزعل وانا في ناس كتير ضايقتني وبتضايقني، سبت الإعلام خالص ولسه محدش سايبني في حالي ولا إعلاميين ولا صحافة ولا ناس، انا هابعد عن السوشيال ميديا عشان متضايقش، الي حصل لي كتير اوي و الظلم كان زياده اوي”.

وأضافت:” انتوا عارفين ان محدش بيتوقف غيري على فرض اني غلط مع انه محصلش اكيد في ناس تانية غلطت غيرى، مش انا الوحيده الي بغلط بس انا الوحيدة اللي بنجح وكنا بنفيد بلدنا وشعبها، انا الوحيده الي بتعاقب، وبتحاكم كل شوية قضية، اتبهدلت واتسجنت، انا اقعد مع نفسي فتره طويله عشان أعيش في سلام”.

وتابعت قائلًة: “احنا حوالينا مرضى كتير اوي، ربنا يشفي الجميع، جمهوري اللي يحبني رجعالكوا تاني بس بعد ما اتقرب لربنا اوي و احاول يبقي عندي طاقه استحمل السخافات وقلة الادب اللي زي الاستاذ جورج وغيره، موت هيثم خلاني اعرف ان الحزن بيموت، و أنا زعلانة من كل حاجة ومن كل الناس، كنت مستنيه تقدير اكتر من كده من أهل بلدي”.

واستكملت: ” أنا تعبت اوي اوي ولا عملت فلوس ولا قعدت مع اولادي ولا حافظت على صحتي كان كل همي اتقاني لشغلي وسعادة الناس و رضا ربنا، كنت بدي وقتي كله للناس عمري ما قلت غير كلمة الحق اللي دايما بتزعل و تطلع الواحد خسران. بس انا فخورة بنفسي جدا، عمري ما تملقت ولا نافقت ولا كذبت عليكوا، من اول فتاة المول الي كنتوا مصممين تطلعوها بطله لغاية اهانة التخان اللى الوحيدة اللى فكرت أعالجهم واعملهم عمليات مجانا من غير حتي تبرعات، ووعدت اني مش هاسيب واحد تخين زعلانة ومتضايقة مكنتش مستنيه تقدير بس احساس الظلم وحش اوي، حسنا الله ونعم الوكيل ولن يصح الا الصحيح في الاخر، حقي راجع، توكلت عليك يا رب”.