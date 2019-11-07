هل يتورط تيم حسن بجريمة قتل في " العميد "؟

استأنفت في بيروت، عمليات تصوير مسلسل " العميد " وهو من بطولة النجمين السوريين تيم حسن وكاريس بشار.

وأفرجت الشركة المنتجة عن البوستر الأول للمسلسل الذي ظهر فيه النجم تيم حسن بشخصية مختلفة وإطلالة مغايرة لما شاهده الجمهور لشخصية " جبل " في مسلسل " الهيبة " .

العمل مكون من 12 حلقة تدور في قسم منها حول جريمة قتل وما يرافقها من حالات انسانية واجتماعية وتشويق.

كما سيؤدي تيم عميد في الجامعة وهو شاب سوري درس في الخارج وعاد ليتسلم مهامه كعميد في الجامعة . Advertisements

ويشارك في بطولة العمل مجموعة أخرى من النجوم منهم فادي صبيح وبديع أبو شقرا ومجدي مشموشي وقاسم ملحو وأنجو ريحان وأمانة والي وآخرين .

وسيكون الجمهور على موعد مع المسلسل على الأرجح مطلع العام المقبل 2020 عبر منصات الكترونية ليصار بعدها إلى عرضه تلفزيونياً ولن يقتصر المسلسل على الحلقات الاثنتي عشر بل سيمتد إلى حلقات أخرى تقدم عبر مواسم متتالية .

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