سلمى حايك لوالدها: شكراً على الجينات اللبنانية

نشرت الممثلة المكسيكية من أصل لبناني سلمى حايك، صورة لها مع والدها، بمناسبة عيد ميلاده الـ82، ووجّهت إليه رسالة باللغتين الإنكليزية والإسبانية، شكرته فيها على الجينات اللبنانية، وكتبت كلمة "بابا" بالعربية.

وتحرص سلمى دائماً على إبداء فخرها بأصولها اللبنانية، وقد زارت لبنان عام 2015، وتحدّثت عن اعتزازها بجذورها اللبنانية، وقالت إنها في كل مرة كانت تنوي فيها زيارة لبنان كانت تحصل معها أمور تحول دون زيارتها، إلى أن أتتها الفرصة لافتتاح فيلمها "جبران"، فحضرت وطلبت من والدها أن يحضر معها.

وقد استعادت سلمى الجنسية اللبنانية منذ أربع سنوات، إلا أنّها أبدت أسفها لأنها بحسب القانون اللبناني لا يمكنها منح الجنسية لابنتها.