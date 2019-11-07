سلمى رشيد تستعيد رشاقتها وتطل بـ لوك جديد

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شاركت الفنانة سلمى رشيد تطل بأول مناسبة علنية بعد ولادة طفلها الأول يانيس.
وظهرت سلمى رشيد في فيديو خلال تواجدها في حفل وهي ترقص فرحاً بين الحضور.
كما نشرت سلمى صورة لها، باللوك الجديد الذي إعتمدته، واللافت أنها إستعادت رشاقتها مع أنه لم يمر فترة طويلة على إنجابها.
سلمى باللوك الجديد وبعد استعادة رشاقتها
صورة سلمى رشيد حازت على إعجاب متابعيها الذين أشادوا برشاقتها، بينما أعلن آخرون عن إعجابهم باللوك الجديد الذي إعتمدته حيث غيرت لون شعرها، وهناك فئة ثالثة نصحتها بالعودة إلى لون الشعر الأسود.
وفي أول تعليق لها بعد ولادة الطفل قالت سلمى رشيد بأن الأمومة والحمل والولادة تجربة رائعة، مضيفة "الحمد لله أنني عشت هذه الأجواء رائعة".
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