فنانة عربية شهيرة تعلن اصابتها بالسرطان

شاركت الفنانة الجزائرية ريم غزالي أحد نجوم برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي، جمهورها ومحبيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة كشفت من خلالها بدء علاجها من مرض السرطان.

وظهرت ريم في الصورة بعد أن أجرت عمليه جراحية بالرأس في فرنسا وكان بجانبها شقيقها وعلقت ريم علي صورتها وقالت "أول مرة أغادر الغرفة واستمتع بأشعة الشمس مع أخي سيد أحمد الذي لم يتركني لحظة... وأمي التي التقطت لنا هذه الصورة".

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وأضافت قائلة "لا أحد كان يصدق أنني سأقف مجددا على قدمي، رغم علم كل من هم حولي بقوتي وصلابتي وكم أنا محاربة... أكثر من شهرين في الظل بعيدا من الضوء ليس بالأمر الهين، لكن واثقة بأن عودتي ستكون قوية إن أراد الله ذلك... الحمد لله على كل شيء... شكرا لمن كلف نفسه عناء السفر وزارني بالمستشفى... شكرا لكل من ساندني بتعليق أو دعاء أو رسالة وسأل عني... شكرا لأصدقائي، للفنانين، للمعجبين... كنت أعمل ليل نهار بلا هوادة لدرجة لم أكن أشعر بكل هذا الحب والاهتمام".

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وكشفت ريم أن زوجها نبيل ينتظر حاليا الحصول علي تأشيرة فرنسا للحاق بهم فورا وأنه لم يكن يصدق خروجها من غرفة العمليات مرة أخرى.

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وتفاعل الكثيرون من محبيها ومتابعيها مع صورتها وتمنوا لها دوام الصحة والعافية، وطالبوها أن تقاوم هذا المرض لخبيث وان تظل عند قوتها حتي تستطع التغلب عليه .