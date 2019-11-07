نجل حسان عابدين: الشيخ الشعراوي طالب والدي بعدم اعتزال الفن

نجل حسن عابدين يكشف علاقة والده بالشيخ الشعراوي



الكثير من نجوم الفن والمشاهير يتعرضون للكثير من المواقف الصعبة بسبب شهرتهم، ولعل الفنان الراحل حسن عابدين أحد أشهر نجوم الفن تعرضا لمواقف صعبة بسبب عمله بالفن، حيث قام حارس الروضة الشريفة بالمسجد النبوي بالمدينة بطرده من منطقة الروضة الشريفة بسبب عمله بالفن.

وسيطر هذا الموقف علي حسن عابدين لفترة طويلة حتى أنه كان يفكر في إعتزال الفن، وأعلن نجله في تصريحات صحفية أن والده كان محبا للرسول صل الله عليه وسلم لدرجة أنه كان يبكي حين يذكر أسم نبي الله محمد.

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وأضاف نجل عابدين أن والده بعد ان تعرض لهذا الموقف عاد والتقى بصديقة الفنان إبراهيم الشامي الذي كان على علاقة صداقة بالشيخ الشعراوي، وقام إبراهيم بترتيب لقاء جمع الشعراوي بحسن عابدين ليأخذ رأية في اعتزال الفن .

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وأكد أن الشيخ الشعراوي عندما شاهد والده قبله واكد له أن يشاهد عدد من أعماله الفنية وان هذه اللحظة كانت من اجمل اللحظات التي عاشها والده طوال حياته، وقال له الشيخ الشعراوي لو تركتالفن وانت رجلا تقول كلمة جيدة ويتعلم منك البعض فلمن ستترك الساحة الفنية.

حسن عابدين اتفق مع الشعراوي علي انشاء شركة انتاج إسلامية

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وأنهى نجل حسن عابدين قائلا أن والده تعلق كثيرا بالشعراوي وأصبح أهم أصدقائه وأتفقا على إنشاء شركة إنتاج إسلامي تقدم أعمالا فنية للتلفزيون المصري، وكانت تحمل الحلقات اسم نور الهدي وعرض منها 3 حلقات فقط وبعد كل حلقة كان يعلق إمام الدعاة علي العمل لمدة نصف ساعة.