نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد محمد حماقي

حضور كبير من نجوم الفن في عيد ميلاد حماقي

أقامت نهلة زوجة الفنان محمد حماقي حفلا صغيرا احتفلت من خلاله بعيد ميلاده بين مجموعة كبيرة من أصدقائه المقربين الذين حرصوا على الاحتفال مع حماقي بعيد ميلاده ال 44 .

وتداول الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات لحفل عيد الميلاد الذي حضره مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم والفنان أحمد حلمي ومني زكي والشاعر أيمن بهجت قمر والشاعر أمير طعيمة والفنان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش والسيناريست تامر حبيب والفنان أكرم حسني وعدد من أصدقائه المقربين وأقاربه، وحرص حماقي علي توجيه الشكر لهم علي وجودهم بجانبه في هذا اليوم والتقطتوا الكثير من الصور التذكارية معا .

حماقي يقوم حاليا بتصوير برنامج ذا فويس



يشار إلي أن الفنان محمد حماقي ينشغل حاليا مع فريق برنامج ذا فويس والذي ينافس بهم على لقب البرنامج هذا العام، ويدخل حماقي في منافسة قوية مع كل من سمير سعيد واحلام وراغب علامة ويعبتر هذا الموسم من أصعب المواسم الفنية بسبب المواهب القوية التي كانت سببا في كسر قواعد البرنامج وضد عدد اكبر من المتفق عليه.

ومن المقرر ان يحيي محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما نهاية الشهر الجاري بأحد الأماكن المفتوحة بالقاهرة .

Advertisements

شاهدي الفيديو :