ميار الببلاوي تعلن إصابة نجلها بالتسمم هل حالته الصحية خطيرة؟

بالصورة.. نجل ميار الببلاوي بالمستشفي.. فلماذا؟



شاركت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي علي موقع الفيديو والصور إنستقرام، بصورة لنجلها محمد الكاتب وهو يرقد على أحد الأسرة داخل أحد المستشفيات ويتلقي أحد العلاجات .

وعلقت ميار الببلاوي علي الصورة وقالت "اللهم أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما"، وانهالت عليها الكثير من التعليقات التي تتسأل عن حالة نجلها الصحية وما السبب في تواجده داخل المستشفى، وما الذي حدث لكل لا تعلن ميار الببلاوي عما جرى لنجلها.

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ميار الببلاوي تدعو لابنها بالشافاء وتفاعل كبير مع منشورها

وسرعان ما قامت بطرح منشور عبر حسابها أيضا كشفت من خلاله ما تعرض له نجلها وما السبب وراء نقلة إلى المستشفى وقالت في منشورها "يا رب اشفيلي ابني حبيبي عنده تسمم حاد مش عارفة من ايه، يا رب هتجنن، أصعب إحساس في الدنيا إنك تشوف ضناك بيتألم أوي كده"، وتفاعل مع منشورها الكثيرين من أصدقائها ومتابعيها الذين حرصوا علي الدعاء لنجلها لتخطي هذه الأزمة الصحية والعودة إلي منزله سالما من أي ضرر .

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جدير بالذكر أن محمد الكاتب هو نجل الفنانة ميار الببلاوي من زوجها السابق المنتج عبدالله الكاتب، ولكنها حاليا متزوجة من احد ضباط الشرطة وهو الزواج الرابع في حياة ميار الببلاوي .