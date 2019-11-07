تعليق صادم من ريهام سعيد على تصريحات أسما شريف منير

هكذا علقت ريهام سعيد علي أزمة أسما شريف منير



شاركت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديو، إنستقرام بمقطع ظهرت من خلاله لتعلق على ازمة المذيعة أسما شريف منير التي أخطات خلال الأيام الماضية عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفته بالمتطرف، مما تسبب في حالة هجوم كبيرة عليها وعلي والدها الفنان شريف منير .

ريهام سعيد الشعراوي صاحب فضل عليا

وعلقت ريهام سعيد علي هذا الأمر وقالت: "ما تعرضت له أسما شريف منير لا يمكن وصفه إلا بالسخافة، وقالت ان الشيخ محمد متولي الشعرواي أحد أهم الأشخاص في حياتها وأنها تعلمت منه الكثير وله الكثير من الأفضال عليها ولكن ما تعرضت له أسما شريف منير أمر غير جيد بالمرة، فأزمتها مرت بسبب مساندة بعض أصدقاء والدها لها عبر حساباتهم الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، ولخصت ما حدث بان الصحفيين حاليا أصبحوا يعتمدون بشكل كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي ويجلسون متفرغين لممارسات الفنانين والمشاهير عبر حساباتهم الرسمية ويتم العمل الصحفي من خلال هذه الحسابات وأعتقدت أن هذا الأمر هو السبب في الكثير من الازمات التي شوهت الاعلام المصري خلال السنوات الماضية.

وأنهت حديثها مؤكده أن أسما كانت تتحدث بأدب شديد ولم تدرك الخطا الذي أرتكبته وبالتالي يجب علينا أن نرحما ونرفق بها .

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