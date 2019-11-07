شهيرة عن عمل ابنها في المجال الفني: شغلانة مايعلم بيها إلا ربنا!

شهيرة عن إرهاق نجلها بسبب نصيبي وقسمتك.. شغلانة الفن ما يعلم بيها إلا ربنا



شاركت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الكبيرة محمود ياسين، جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الجتماعي فيس بوك بمجموعة من الصور ظهر من خلالها نجلها الفنان عمرو محمود ياسين وهو داخل موقع تصوير مسلسله الجديد نصيبي وقسمتك الذي يعرض حاليا علي الشاشات.

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وظهر عمرو محمود ياسين وهو في حالة إرهاق شديد، وعلقت علي الصور وقالت "ابني الغلبان اللي مابينامش ولا بيرتاح بيكتب في التصوير علي الهوا مطبق بقاله يومين بيحاول يركز عشان يكتب الفينال بتاع ما يطلبه المستمعون يارب افتحها في وشه ويسر له كل أمر عسير يارب الكلام ده من ساعه والله شغلانه الفن دي ما يعلم بيها الا ربنا ربنا ييسر للجميع ياااااااااارب"، وتفاعل معها الكثيرين من محبيها الذين حرصوا علي الدعاء له بالنجاح والتوفيق.

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ما يطلبة المستمعون هي اخر قصص مسلسل " نصيبي وقسمتك " في جزئه الثالث

يشار إلي أن حكاية "ما يطلبه المستمعون" هي أخر حكاية في مسلسل نصيبي وقسمتك ويشارك في بطولتها كل من الفنانة نرمين الفقي ورانيا محمود ياسين ومحمد عادل ميديو وإيهاب فهمي وكريم الحسيني وغيرهم من نجوم الفن ومن إخراج أكرم فريد.

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وقد عرض عدد من الحكايات بالمسلسل خلال الفترة الماضية وهم اتفضلوا في الصالون لهنا شيحة وأكدب عليا شوية لمراد مكرم وماتيجي يامليجي للفنان محمد الشرنوبي وبراد شاي للفنانة هبة مجدي .