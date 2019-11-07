رسالة من راغب علامة لمحمد حماقي في عيد ميلاده

راغب علامة لحماقي : انا سعيد حقا اننا نعمل معا



حرص الفنان اللبناني راغب علامة علي تهنئة الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده الذي وافق 4 نوفمبر، وشارك راغب علامة جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة ظهر من خلالها بجانب محمد حماقي وحرص علي أن يوجه له رسالة تهنئة بعيد ميلاده .

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وقال راغب علامة في تعليقه "عيد ميلاد سعيد إلى صديقي العزيز، أنا سعيد حقا أننا معًا نحقق شيئًا جميلاً، وهذه الموهبة التي تملكها هي هبه حقيقية من الله، وعقبال الـ 100 سنة"، ولم يكن من محبي محمد حماقي عبر حساب الفنان اللبناني راغب علامة إلا أن يهنئوه بعيد ميلاده ال 44 وتمنوا له أن يحقق كافة نجاحته الغنائية الكبري .

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حماقي وراغب علامه يتشاركان لجنة تحكيم ذا فويس



يشار إلي أن الفنان راغب علامة والفنان محمد حماقي يتنافسان حاليا ببرنامج ذا فويس وهو البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب بالعالم العربي، ويبدو أن المنافسة هذا العما ستكون كبيرة للغاية ومؤثرة خاصة وان المواهب التي ضمها كل من سمير سعيد وراغب علامة وأحلام ومحمد حماقي ملفته للنظر بشكل كبير وكانوا سببا في تغيير قواعد البرانماج ودخول عدد جديد بالفرق .

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علي ناحية اخري من المفترض أن يحيي الفنان محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما بالقاهرة خلال الشهر الجاري وبالتحديد في يوم 29 نوفمبر وذلك بكايرو فيستيفال مول .