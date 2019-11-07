نهال عنبر تنهار بالبكاء على الهواء.. تعرفوا على السبب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور من برنامج كلام ستات الذي حلت عليه الفنانة نهال عنبر ضيفة في أحد حلقات برنامجهم الذي يقدمه هيدي كرم وندي رحمي وشريهان أبو الحسن.
وتم إستضافة كل من سحر ومريم نوح ابنتا الفنان الراحل محمد نوح، وذلك بجانب الفنانة نهال عنبر، وعندما قاما ابنتا محمد نوج بتقديم أغنية أغلي حروف انهارت الفنانة نهال عنبر في البكاء ولم تتمالك دموعها بعد أن تأثرت بكلمات وألحان الأغنية .
نهال عنبر تحتفلت مؤخرا بعيد ميلادها وسط عدد من محبيها
يشار إلي ان الفنانة نهال عنبر قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الذي أقيم في أحد المراكب النيلية، والذي حضره مجموعة كبيرة من نجوم الفن من أصدقائها وأصدقاء نجلها المخرج حسام الحسيني وكان من بينهم محمد رمضان وعبير منير وسهير شلبي وغيرهم من أصدقائها المقربين .
وخاضت الفنانة نهال عنبر الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل حكايتي مع الفنانة ياسمين صبري في أول بطولة درامية مطلقة لها في دراما رمضان وشارك في بطولة العمكل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم أحمد بدير وجمال عبدالناصر وإدوارد وأحمد حاتم واحمد صلاح حسني واحمد جمال سعيد وإسلام جمال وهنادي مهنى والفنانة وفاء عامر الذي ظهرت كضيفة شرف في عدد من حلقات المسلسل وكان من إخراج أحمد سمير فرج وتأليف محمد عبد المعطي .
شاهدي الفيديو :
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب بكت نهال عنبر في كلام ستات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.