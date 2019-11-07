لليوم السادس مهرجان الموسيقي العربية يرفع لافتة كامل العدد وأنغام تتالق على مدار ساعتين

احراج أنغام على المسرح في حفلها بدار الأوبرا المصرية

شهد حفل انغام علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصريه، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربيه في دورته ٢٨، و تواجد عدد جماهيري كبير ورفعت الحفل لافته كامل العدد.

قدمت الفنانة أنغام عددًا كبيرًا من أغاني ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، واستقبل الجمهور الكثير منها بتصفيق حاد، وطالبوها بإعادة بعضها، وأثنوا على أدائها "برافو"، "هايلة" و"جبارة

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وعقب انتهاءها من أغنية "عرفها بيا" استمر التصفيق لفترة طويلة، كما رددوا معها كلمات أغنية "بعتلي نظرة بحسب بيان صحفي صدر عن دار الأوبرا".



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ياريتك فاهمني ومهزومة أغنيات اعادتها انغام اكثر من مره

أنغام قدمت على مدار ساعتين، أغاني "ياريتك فاهمني، مهزومة، بقول نسياك، ولا دبلت، عمري معاك، حالة خاصة جدا، هدنة، أساميك الكتيرة، حيران، هبدأ من الاخر، على حسك في أيامي، متطمنة، بين البينين، إتجاه واحد، نزوة، بتوصفني بتكسفني

وتعرضت انغام لموقف محرج خلال الحفل حيث فوجئت بمشكلة في الصوت اضطرتها للتوقف عن الغناء لحين حل الازمة عادت بعدها لاستئناف لقائها الغنائي مع محبيها. .

يذكر أن حفلات مهرجان الموسيقى شهد النصف لاول من فعالياته تواجد جماهيري كبير رافعين لافته كامل العدد

يذكر أن مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ28 كرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.

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ويحيى حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، انغام، عاصى الحلانى, الموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، اصالة، كارمن سليمان، فايا يونان

وتشارك في المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة أوعبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي وغيرهم.