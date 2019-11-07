ما هي حقيقة وفاة شهد الزهراني

منال الأنصاري تنفي شائعة وفاة ابنتها



حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية بعد ان تردد خبر وفاة الفنانة شهد الزهراني بعد تعرضها لوعكة صحية ألمت بها خلال الساعات الماضية .

وخرجت بعدها بقليل والدتها مصممة الأزياء السعودية منال الأنصاري عبر سناب شات من خلال أحد الإعلانات الكوميدية وفسر الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ما تردد مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

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وتضمن الإعلان الذي نشرته ابنتها شهد الزهراني وهي تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ورغبتها في تناول طعام أحد العربات المتواجده بالشارع وطالبتهم بالذهاب للمنزل.

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وقالت الأنصاري في منشور أخر أن ابنتها شهد تناولت طعام من أحد العربات وأصبحت حالتها الصحية مستقرة وجيدة وأن أصدقائها نصحوها بتكرار التجربة مرة أخرى.

هجوم علي شهد الزهراني بسبب شائعة وفاتها



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ولم تجد شهد الزهراني من متابعيها إلا الهجوم العنيف عليها ووصفها بالكاذبة وإنها حاولت الاستخفاف بعقول متابعيها بما قامت به وانه من غير المعقول أن تقوم بهذا من أجل أستغلال جمهورها في نشر ما حدث ليعود عليها ماديا، وانتقد الكثيرون طريقة إعلانها للمطعم وأقترحت أحد متابعات شهد الزهراني بأن يقوم الكثيرين بإلغاء متابعتها لكي تعلم إنها تعاملت مع جمهورها بشكل غير صحيح تماما.