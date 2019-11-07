هل باع طلعت زكريا سيارته قبل وفاته لتسديد دبونه؟

لماذا باع طلعت زكريا سيارته قبل وفاته؟



أثار أحد المصادر المقربة من عائلة الفنان الراحل طلعت زكريا ضجة كبيرة عندما أعلن أن الفنان طلعت زكريا قد قام ببيع سيارته قبل وفاته بفترة وذلك لتعرضه لأزمة مادية كبيرة بسبب مصاريف علاجه.

وأشار المصدر إلى أنه قرر بيع سيارته دون أن يعلم أحد، كما أنه كان يرى أن الحركة الفنية تمر بأزامت كبيرة وأنه لم يعمل منذ فترة لذلك لم يكن يملك المال الكافي لمصاريف علاجه .

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يشار إلي أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا منذ عدة أسابيع وكان أخر ظهور له في حفل زفاف ابنة زوجته الفنانة الشابة هنا الزاهد وظهر طلعت زكريا في حفل زفافها وهو في حالة إرهاق شديدة حتى أن أغلب الصور التي التقطتها مع محبيه كانت وهو يجلس علي أحد المقاعد بالفرح .

حضور كبير من نجوم الفن في عزاء طلعت زكريا

وحضر عزاء الفنان طلعت زكريا مجموعة كبيرة من نجوم الفني الذي حرصوا علي تقديم واجب العزاء لأبنه عمر وابنته أيمي وكان بينهم أحمد فهمي وكريم فهمي وعدد من نجوم مسرح مصر والفنان سمير غانم وحسن الرداد ودنيا سمير غانم وأيمي سمير غانم ودلال عبد العزيز ونهال عنبر وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن ومشاهير المجتمع المصري مثل أبناء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك .

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