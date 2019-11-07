بيرين سات وكينان دوغلو يستأنفان حياتهما الزوجية بعد انفصال دام 9 اشهر

أكّدت صحيفة "بوستا" التركية، أنّ المغني كينان دوغلو وزوجته الممثلة بيرين سات عادا ليستأنفا حياتهما الزوجية بعد انفصال طويل. إقرئي أيضًا: كاتي بيري تحتفل بعيد ميلادها الـ35 أمام أهرامات الجيزة وقالت الصحيفة إن الزوجين يستعدان لإقامة حفلٍ كبيرٍ في منزلهما في اسطنبول، بعد نجاحهما في التغلّب على مشاكلهما الزوجية التي استمرت لتسعة أشهر. Advertisements وكانت الشائعات التي طالت الزوجين قد انتشرت قبل أشهر، إذ أكّدت صحف تركيّة، أن الزوجين انفصلا، وأنّهما بصدد إجراء معاملات الطلاق، بعد خمس سنوات على زواج لم يثمر عن أطفال. إقرئي أيضًا: مفاجأة أبهرت محبيه.. برج خليفة يحتفل بعيد ميلاد شاروخان وكانت بيرين تظهر وحدها خلال الأشهر الماضية، كما أنّها لم تكن تحضر حفلات زوجها في فصل الصيف، إلا أنّهما امتنعا عن التعليق على شائعة طلاقهما.

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