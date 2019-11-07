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شكرا لقرائتكم خبر عن رد طارق العريان على تقارير خيانته لأصالة وتصرف شقيقها العلني يشعل ضجة والان مع التفاصيل
الخميس 7 نوفمبر 2019
المخرج المصري طارق العريان وزجته المطربه السوريه اصاله نصرى
أحدث المخرج طارق العريان زوج أصالة وشقيقها أنس ضجة كبيرة بتصرفاتهما العلنية مؤخراً، حيث رد الأول بشكل صريح على تقارير خيانته، بينما دعّم الثاني أخته بشكل غير متوقع.
فقد رصدت عدسات كاميرات برنامج "عرب وود" قيام أنس شقيق أصالة بمسح نقاط العرق عن جبينها خلال انشغالها بإلقاء تصريحات صحفية على هامش حفلها الأخير في فعالية "ليلة سهم" ضمن "موسم الرياض".
وتعليقاً على تصرف شقيقها العفوي المفاجئ، علقت أصالة بقولها: "سلم إيدك يا حبيب قلبي.. شايفين الإخوات شو حلوين.. يقبرني أخي.. الأخ سندي وحبيبي.. تقبر قلبي"، مما جعل الأخير يقبل يدها تعبيراً عن امتنانه لكلماتها اللطيفة.
أما المخرج طارق العريان، فقد رد لأول مرة على تقارير خيانته لأصالة واستعداده للزواج من نجمة أخرى مما أشعل الخلافات بينهما وأثار الكثير من التكهنات حول قرب إعلان طلاقهما، حيث رد بقوله: "لا كده كده على مدار السنين بنسمع حاجات.. بس انا من الناس اللي مبركزش في الحاجات دي"، موضحاً أنه لا يكترث بالشائعات الكاذبة ولن يقوم بتصحيحها.
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