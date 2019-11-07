ليلى علوى تنعي هيثم أحمد زكي بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة ليلي علوي وفاة الفنان هيثم أحمد زكي ابن الفنان الراحل أحمد زكي الذي عثر على جثته في فيلته بالشيخ زايد.

ونشرت ليلي علوي صورة للفنان هيثم احمد زكي عبر صفحتها بتويتر وعلقت عليها قائلة "إنا لله وإنا إليه راجعون... هيثم أحمد زكي في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله دارًا خيرًا من داره ، وأهلًا خيرًا من أهله ، وزوجًا خيرًا من زوجه ، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار".

كانت نقابة المهن التمثيلية قد أكدت خبر الوفاة قبل قليل على لسان أكثر من عضو بمجلس الإدارة، وسيتم تحديد موعد الجنازة والعزاء فى وقت لاحق.

وقد حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعيه على وسائل التواصل الإجتماعي في مقدمتهم احمد السقا وشريف منير.

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