دوللي شاهين تعرب عن صدمتها من خبر وفاة هيثم أحمد زكي

نشرت الفنانة دوللي شاهين، تعليقًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تنعي فيه الفنان الراحل هيثم أحمد زكى الذى وفاته منذ قليل.

وقالت دوللي شاهين "انا في حالة ذهول ومش قادرة اصدق... الله يرحمه #هيثم_احمد_ذكي".

وتوفى هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 39 عاما بعد تعرضه إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية ويعد من الفنانين القلائل الذين استطاعوا أن يقدموا أعمالا جيدة رغم الانتقادات التى كانت توجه إليه بسبب مقارنته دائما بين والده الفنان احمد زكى.

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