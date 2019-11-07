محمد الحلو ينعى ابن عمه "مدرب الأسود الشهير"

نعى الفنان الكبير محمد الحلو، ابن عمه لاعب السيرك ومدرب الأسود محمد محمد الحلو، والذي توفي مساء الاربعاء إثر صراع مع المرض.

ونشر المطرب محمد الحلو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا لابن عمه، وعلق عليها قائلا: "توفي إلى رحمة الله كبير عائلة الحلو ابن عمي محمد محمد الحلو، ربنا يرحمه ويحسن إليه ويدخله فسيح جناته البقاء لله وحده".

وشيعت جنازة مدرب الأسود محمد الحلو، اليوم الأربعاء، من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر، والعزاء الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية.

توفي إلي رحمه الله كبير عائلة الحلو إبن عمي محمد محمد الحلو ربنا يرحمه ويحسن اليه ويدخله فسيح جناته البقاء لله وحده

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