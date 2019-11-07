أحمد السقا يتعاقد مع سينرجى على عدة مشاريع فنية لينضم إلى نجوم الشركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد منذ قليل رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع النجم أحمد السقا لينضم إلى شركة سينرجى، ليقدم عدة مشاريع فنية من إنتاج الشركة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة. كانت شركة سينرجى قد تعاقدت مع عدة نجوم لتقدم أعمالاً تليفزيوينة خلال السباق الرمضانى المقبل منهم أحمد عز ومحمد رمضان وياسر جلال ومصطفى شعبان وأحمد فهمى وأكرم حسنى وياسمين عبد العزيز وغيرهم، فضلاً عن تعاقدات سينمائية أخرى ستقدمها شركة سينرجى فيلمز خلال الفترة المقبلة.

تامر مرسى وأحمد السقا Advertisements

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