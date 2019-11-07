شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة يكشف حقيقة اعتدائه بالضرب على شابين فى جنازة هيثم أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض النجم باسم سمرة للسرقة أثناء مشاركته فى تشييع جثمان الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود، حيث فوجئ "سمرة"، أثناء مشاركته فى حمل النعش، بشاب غريب يضع يده فى جيبه ليسرق هاتفه المحمول ونقوده، وشاب آخر يضربه فى رجله ليشغله فى الزحام وكأنه غير منتبه.

وقال سمرة لـ"الخليج 365"، إنه قام على الفور بإمساك الشاب الذى وضع يده فى جيبه، بيده الشمال بينما كان يشارك فى حمل نعش هيثم أحمد زكى بيده اليمين، موضحًا أنه قام بلكمه وضربه بعدما أدرك أنه ينوى سرقته بالاشتراك مع شاب آخر كان يضربه فى رجله لإلهائه.

وأضاف سمرة، أنه فوجئ بعد ذلك وخلال الساعات الماضية ببعض المواقع تنشر بأنه تعدى بالضرب على أصدقاء هيثم أحمد زكى، دون أن يدركوا أن هذين الشابين ما هما إلا لصوص جاءوا الجنازة للسرقة فقط فى الزحام.

كان الفنان هيثم أحمد زكى قد شيع جثمانه بعد ظهر اليوم الخميس من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمدافن الأسرة فى مدينة السادس من أكتوبر.

كان النجم الشاب هيثم احمد زكي قد توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عاما، بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

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جنازة هيثم أحمد زكى



محمد هنيدى وأيمن عزب



أحمد السبكى فى جنازة أحمد زكى



تشييع جثمان هيثم أحمد زكى