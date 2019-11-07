شكرا لقرائتكم خبر عن مشادات كلامية بين حلا شيحة ومتابعيها بسبب هيثم أحمد زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة حلا شيحة، عن صدمتها لوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكى فى الساعات الأولى من فجر اليوم داخل منزله بالشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

ونشرت حلا شيحة عبر حسابها على انستجرام، صورة لهيثم زكي وكتبت عليها قائلة: "لا حول ولا قوة إلا ‏بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، خبر صادم فعلًا، مش مصدقة! كان إنسان جميل وطيب، البقاء لله ربنا يرحمه ‏ويغفر له"، ودخل بعض المتابعون يعلقون بردود غير لائقة مما دفع حلا للخروج عن شعورها والرد عليهم.

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وكتبت حلا، قائلة "الناس اللي داخلة تشتم وتقول أي كلام وخلاص كفاية بقى ‏أنتو مبتزهقوش، نازلين شتايم وسوء ظن في الناس، هو ده الدين؟ يا ريت كل واحد يركز مع نفسه ومالوش ‏دعوة بحياة غيره محدش هيتحاسب مع حد".‏

وتابعت،"كفاية بقى أو متعلقوش على صفحتي، عظوا نفسكم وكفاية دخول في أعراض الناس ونوايا ‏الناس، محدش يعرف هو إيه عن ربنا ولا خاتمته عاملة إزاي، كلنا بشر مش ملايكة وكل واحد له أحواله مع ‏ربنا فكفاية بقى".‏

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.