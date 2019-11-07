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شكرا لقرائتكم خبر عن بأبيات شعر.. صلاح عبد الله ينعى هيثم أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان صلاح عبد الله، على نعى الفنان الراحل هيثم أحمد زكى بأبيات شعر بعد وفاته فى الساعات الأولى من فجر اليوم داخل منزله بالشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.
وغرد صلاح عبد الله، عبر حسابه على تويتر، قائلا:" الوحدة ضجة ملهاش أي صوت، الوحدة غولا لابسة توب عنكبوت، الوحدة حفرة من السكون والسكوت، الوحدة خوف، الوحدة موت.. أرجوكم لا تكفوا عن الدعاء لمن عاش وحيدًا ومات وحيداً".
وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.
صلاح عبد الله
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