جلطة دماغية تُدخل أيقونة الجمال الفرنسي كاترين دينوف المستشفى

الخميس 7 نوفمبر 2019

الممثله الفرنسيه كاترين دينوف

أفادت تقارير إعلامية أن أيقونة الشاشة الفرنسية كاترين دينوف دخلت المستشفى في باريس إثر إصابتها بجلطة دماغية طفيفة.



وقالت وكالة “فرانس برس” نقلًا عن عائلة دينوف، إن الممثلة البالغة من العمر 76 عامًا عانت من سكتة دماغية “محدودة جدًا”، بسبب انخفاض تدفق الدم إلى المخ.

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كشفت صحيفة “لو باريزيان” أولًا عن خبر نقل دينوف إلى المستشفى يوم الأربعاء قائلة إنها في “حالة خطيرة” وتحتاج إلى “فحوصات مكثفة”. لكن مصدرًا أخبر خفف من وقع الخبر على جماهيرها، وقال لموقع “فارايتي” أن عائلة دنيوف أكدزا أن حالتها لم تكن مثيرة للقلق. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية ANSA عن مصدر قوله إن الممثلة كانت تعاني من “اجهاد”.

لم تحدد لو باريزيان، التي تعد من أقدم الصحف اليومية في فرنسا، المستشفى التي نُقلت إليه الممثلة الكبيرة.

كانت نجمة ” مظلات شيربورغ ” و”الهند الصينية ف جانب جوليت بينوش.

كما تعاني دينوف من جدول أعمال مزدحم، تعمل حاليًا على إنتاج فيلم “Son Son Vivant” للمخرج الفرنسي إيمانويل بيركوت، الذي يجري تصويره بالقرب من باريس.

اشتهرت دينيف بجمالها الفرنسي النموذجي وبراعتها، وقد كانت نجمة السينما في البلاد منذ الستينيات. عملت مع بعض من أعظم المخرجين في العالم، مثل لويس بونويل وفرانسوا تروفو مانويل دي أوليفيرا ولارس فون ترير وفرانسوا أوزون.