الفنانه المصريه دينا الشربيني تشتبك مع الصحفيين في جنازة هيثم أحمد زكي

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الخميس 7 نوفمبر 2019
الفنانه المصريه دينا الشربينى
شاركت الفنانة المصرية دينا الشربيني، في جنازة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، والذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ عن عمر يناهز الـ 35 عامًا.
دينا الشربيني، فور وصولها لمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، التف عدد كبير حولها من الصحفيين والمصورين الأمر الذي دفعها للانفعال عليهم قائلة: “انتوا بتصوروا إيه؟”، وواصلت طريقها للمسجد بعدها.
وحرص على المشاركة في تشييع الجنازة عدد من الفنانين، منهم محمد إمام، محمد هنيدي، إلهام شاهين، أمير شاهين، هشام ماجد باسم سمرة، عمر السعيد، لقاء الخميسي، زوجها محمد عبدالمنصف، دلال عبدالعزيز، نهال عنبر، طارق عبدالعزيز، أيتن عامر والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات، والإعلامي الرياضي أحمد شوبير، أشرف زكي، منى عبدالغنى.
وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.
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